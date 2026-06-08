Кирил Борисов: Шофьорите от гонката на "Челопешко шосе" не са част от "Калашниците"

Групата на "Калашниците" от квартал "Ботунец" стана известна преди около година и половина, когато бяха арестувани за сводничество след няколко инцидента в "Студентски град". Що се отнася до шофьорите от катастрофата - Васко и Траян, те се познават с тези хора, но не са част от групировката. Обвиненията за сводничество срещу така наречените "Калашници" все още са активни. Но към момента няма повече информация. Това заяви пред Нова тв журналистът от "24 часа" Кирил Борисов, коментирайки въпроса кои са шофьорите на колите от катастрофата на „Челопешко шосе", при която загинаха четирима души.

По думите му символиката на „Калашниците" - татуировки, черни тениски и други атрибути, в доста популярна сред маргинализирани групи. "Демонстрират скъпи автомобили и значителни финансови възможности. Предполага се, че са свързани и с лихварство. Мненията за тях в крайните квартали са поляризирани. Според едни са престъпници, според други - „добри момчета". Подобни случаи сме виждали и преди, не само в София", заяви Борисов.

На въпрос дали полицията се занимава с тях журналистът заяви: "Вероятно да. Но както виждаме и в случая с двамата шофьори, те не са част от най-високото ниво на тази среда. Но, преди да се случи подобна трагедия, най-малкото кварталният инспектор в Ботунец, където живеят около 7-8 хиляди души, би могъл да сигнализира нагоре по веригата. Може би е трябвало да има превантивни действия".

По отношение на това дали шофьорските книжки на двамата, които са издадени в Чехия, са истински, Борисов подчерта, че според него те са истински и издадени легално. "В квартала обаче всички знаят, че Васко, Траян и много други хора използват посредници. Срещу 7-10 хиляди евро се уреждат документи, адресна регистрация и цялата процедура в Чехия. Съществуват данни за подобни корупционни схеми. Чешки медии са писали за разбити мрежи, действали от 2023 година. В единия случай има 16 обвиняеми, а в другия - четирима. Клиентите им са били от различни европейски държави", обясни журналистът.