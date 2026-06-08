Мъж е с тежки изгаряния след пожар в дома му край Полски Тръмбеш

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



58-годишен мъж е пострадал при пожар, лумнал в дома му в село Страхилово, община Полски Тръмбеш.

Сигнал за инцидента е подаден на 7 юни в 5:27 часа сутринта. Съседи забелязали пламъците от къща на ул. „48-ма" и подали сигнал на телефон 112.

На местопроизшествието пристигнали четирима огнеборци с две пожарни. Те открили стопанина с тежки изгаряния по ръцете, краката и тялото, докато се опитвал сам да изгаси пламъците.

Огънят е унищожил 200 кв.м покрив, бяла черна и компютърна техника, домашно имущество, а 100 кв.м. стени са опушени.

Пожарникарите са успели да спасят 4 сгради в близост, част от покрива и две стаи.

На място е извършен оглед от оперативно-следствена група. Установено е, че причина за пожара е късо съединение.