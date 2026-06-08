Николай Найденов пред адвокатурата: Доверието в правосъдието започва с доверието в защитата на гражданите

„Без силна, независима и авторитетна адвокатура не може да има справедливо и ефективно правосъдие.“

С тези думи министърът на правосъдието Николай Найденов се обърна към представителите на адвокатската общност от цялата страна по време на Пролетната национална конференция, организирана от Висшия адвокатски съвет.

Форумът събра представители на адвокатските колегии и съвети от цялата за обсъждане на проектите на наредби по Закона за адвокатурата, свързани с правилата за определяне на адвокатските възнаграждения, включително при липса на договор с клиент.

„Адвокатът не е просто представител – той е гарант за правата на гражданите и посредник между личността и държавата, един от стълбовете на доверието в правната система“, заяви министърът.

Той отбеляза предизвикателствата пред професията, свързани с динамичната законодателна среда, нарастващата сложност на обществените отношения и необходимостта от високи професионални и етични стандарти. „В същото време въпросът за защитата на адвокатската професия остава особено актуален – както по отношение на гаранциите за независимост, така и по отношение на уважението към адвокатския дълг“, подчерта Найденов.

В тази връзка той информира участниците, че на европейско ниво се обсъжда общ подход за ратифициране от всички държави членки на Конвенцията за защита на адвокатската професия, и увери, че България ще подкрепи това решение.

Министърът постави акцент върху достойното заплащане на адвокатския труд, като заяви, че качествената правна помощ не може и не следва да бъде подценявана. „Справедливото възнаграждение на адвокатите не е само признание за техния труд, но и условие за устойчивостта на системата и гаранция за реален достъп до качествено правосъдие“, посочи той и допълни, че Министерството на правосъдието ще бъде партньор на адвокатурата в усилията за укрепване на професията и гарантиране на нейната независимост.

Найденов приветства Висшия адвокатски съвет за предприетите действия по регулиране на използването на изкуствения интелект от адвокатите, като отбеляза, че подобен процес предстои и по отношение на цялата съдебна система.

Председателят на Висшия адвокатски съвет Стефан Марчев благодари на министъра за участието му във форума и подчерта значението на добрия диалог между институциите и адвокатурата. Посочи, че пред правната общност стоят важни задачи, свързани както с промените в Закона за адвокатурата, така и с развитието на съдебната реформа, и призова адвокатите активно да се включат в подготовката на предстоящите нормативни промени.

Сред основните теми на конференцията са критериите за определяне на адвокатските възнаграждения, гаранциите за независимост на адвокатската професия и бъдещите промени в нормативната уредба на адвокатската дейност.