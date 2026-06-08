Властите в Северна Македония забраняват на млада жена да напусне Кочани, за да се лекува в България

Християн Пендиков: Случаят с Ива Михайлова от Кочани показва проблеми с правосъдието и правото на лечение в Северна Македония

Министерството на външните работи излезе с позиция

Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, живее, учи и работи в София, но от октомври месец миналата година не може да напуска родния си град. А причината е, че е участвала в катастрофа, която още се разследва. В нея тя е пострадала, блъсната от друг автомобил. Ива твърди, че няма вина за инцидента, но властите се е взели както личните документи, издадени в Република Северна Македония, така и българските документи за самоличност. От 8 месеца тя няма официално обвинение, адвокатите не знаят от какво да я защитават. По време на катастрофата тя е получила травми. Ива разказва, че според лекарите се нуждае от допълнително лечение, което не може да се получи в Северна Македония, но пък властите там не ѝ разрешават да дойде в България, за да го започне. До момента тя е получила общо 5 такива отказа. Междувременно, младата жена е получила известие за предложение за обвинение и съобщение за дело на 6 юли.

"Прибирах се в Македония само за един контролен преглед при ортодонт. Като си пътувам аз на пътя към Щип, отминавам Кочани, пътувайки виждам цивилка, но знам, че е полицейска кола, защото я знам от града, с трима полицая - двама мъже и една жена, които в същия момент спират кола за проверка. Втората кола, която идва отсреща, за да ги отмине тях някак си, идва в моята лента и ме удря. Моята кола се удря отново в мантинелата, а пък неговата кола се върти и застава по средата на две ленти, разказва Ива Михайлова пред БНТ.

"Той ме удря с предната си част, съответно на него предната част му е супена, а пък на мен лявата, защото ме удря отляво. Случва се това и полицайката, която беше там, дойде и ми помогна, даде ми вода, докато другите двама по никакъв начин не се отзоваха нито при мен, нито при останалите пострадали от другата кола. Съответно колата, която беше зад мен, едно момче също дойде и ми помогна. Те искаха да ми изкарат колата, докато дойде пожарна и линейката", допълни тя.

"Останах в колата, защото нямаше как да ми изкарат, пък и бях доста счупена и ме болеше всичко. Закараха ни веднага в болницата в Кочани и мен и от другата кола хората. Снимаха ни на рентген. Направяха всичко, но на мен ми казаха, че почти ми няма нищо, че съм добре. Но пък аз се чувствах, че изобщо не съм добре. Буквално ме болеше всичко. И по мое желание ме закараха в Скопие. Там също ми направиха ядрено-магнитен и се оказа, че имам счупени прешлени - L5, а L4 - спукан. И останах четири дни в болница под тяхно наблюдение за терапии, в които четири дни ме пазеше полиция 24/7. Още когато пристигнах, няколко часа по-късно, дойде полиция. Взеха ми българския и македонския паспорт. Веднага ме обвиниха. Без даже да има някаква експертиза направена. Забраниха ми да напускам Македония и също град Кочани, в който аз, като се върна от болница, трябва да бъда там, защото там имам баба и дядо. Иначе, със сигурност, щяха да ме сложат и в ареста да бъда" , разказва още тя.

"Интервенция, която трябва да ми се направи, за да мога да си остана добре, изцяло физически, я има в България, Турция, Израел - от близките държави тук. В Македония даже не са чували за такова нещо", допълни тя.

Пуснахме молба, мисля, че беше декември или януари месец, в която пишем, че именно заради здравните осигуровки аз искам да се лекувам в България, защото тук понякога е непосилно. И те ми отказаха. Втори път пуснахме март месец, края на март, като невролог ми наведе тази хирургическа интервенция, която може да се направи в държавите, в които казах. И те пак ми отказаха. Казаха, че по никакъв начин това не влошава здравето ми и няма нужда аз да ходя да се лекувам. Това получихме от основният съд в Кочани. След това обжалвахме на апелационен съд в Щип. От там също ни отказаха. И сега пуснахме трета молба на 27 април, преди около 10 дни някъде, в която сложихме и гаранция - имот, който е мой, плюс експертиза от съдебен доктор, който също казва, че аз по спешност трябва да ходя да се лекувам. И сега очакваме отговор, който все още не сме получили. Аз знам, че нямам никаква вина. Свидетелите, които са били зад моята кола, зад другата кола, втората кола, отделно отсреща човека, който ме удрял, колата зад него и така нататък, има доста свидетели, които наистина са видели какво се случва, че полицията е била там и аз нямам вина и човека влиза в моята лента. Всички тези свидетели ние ги дадохме в съда, за да ги разпитат, за да им докажем, че аз нямам вина. Но самият прокурор от всички, които ние сме написали е извикал само един досега и то пет месеца по-късно го извика", разказва тя.

МВнР излезе с позиция по случая „Ива Михайлова" в Северна Македония. Оттам посочват, че те са информирани за случая, след като в края на март 2026 г. тя се обръща за съдействие към посолството на Република България в Скопие.

Ето и цялата позиция:

Министерството на външните работи е информирано за инцидента с българската гражданка Ива Михайлова, след като в края на март 2026 г. тя се обръща за съдействие към посолството на Република България в Скопие.

Чрез дипломатическото представителство бяха предприети необходимите действия за изясняване на случая. На тази основа и по програмата за правна помощ за българската общност бяха предоставени безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в Северна Македония, като по този начин бяха подпомогнати усилията за осигуряване на пълноценна защита на г-жа Михайлова.

Осигурен бе транспортът на документите за проведените медицински изследвания на г-жа Михайлова до София и тяхното разглеждане във водещо българско лечебно заведение. Със съдействието на Министерството на здравеопазването беше издаден необходимият за представяне пред съда в Северна Македония документ, потвърждаващ необходимостта от лечение на г-жа Михайлова и възможността то да бъде проведено в България.

Прегледът на наличната документация по случая поражда въпроси относно степента, в която са били изследвани и съпоставени всички относими факти и обстоятелства в рамките на производството, включително информация и свидетелски показания, които биха могли да оборят или да поставят под съмнение тезата на обвинението.

Същевременно съдът в Кочани е наложил на г-жа Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си. Предстои ново внасяне на молба до съда, придружена от осигурената от българска страна документация, като очакваме тя да бъде разгледана в най-кратки срокове.

Министерството на външните работи ще продължи да следи развитието на случая и да оказва, в рамките на своите компетентности, необходимото съдействие и подкрепа на г-жа Михайлова.

Случая с Ива Михайлова коментира Християн Пендиков – бивш секретар на вече закрития културен клуб "Цар Борис III" в Охрид. Той определи случая като "показателен" за начина, по който функционира правосъдието в Северна Македония спрямо хора с българско самосъзнание.

"Това е показно отношение, за да покажат тормоз върху хората, които се самоопределят като българи", заяви Пендиков и добави:

"Говорим за момиче на 22 години, което не е предизвикало катастрофата. Паспортите ѝ бяха отнети веднага, без обвинение. Предложение за обвинение получи едва осем месеца по-късно."

Според него случаят не е изолиран. Той припомни инцидент с известния сръбски певец Джордже Давид, който преди години е участвал в тежко ПТП край границата, но е бил освободен без задържане и без ограничение на правата му.