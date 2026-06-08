Русе е домакин на финала на международен проект за защита на речните бреговe

На 9 юни хотел „Рига" ще приеме представители от 15 страни, за да обобщят 30 месеца работа в полза на реките и климата

Как природосъобразните решения защитават Дунавския регион от климатичните промени ще обсъдят експерти, участващи във финалната конференция на проекта „Живи реки" (RESTORIVER). Събитието ще се състои на 9 юни, вторник, от 10 часа в хотел „Рига". Инициативата обединява 15 партньори от Централна и Източна Европа в мисията да се възстановят речните брегове и крайбрежните зони, засегнати от човешка намеса, и да се повиши устойчивостта на региона на река Дунав към климатичните промени. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Проектът „Живи реки", финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ VI-Б Дунавски регион 2021–2027 г., започна през март 2024 г. Воден от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), той обедини усилията на организации от България, Унгария, Словакия, Хърватия, Румъния и други страни от региона.

За 30 месеца партньорите идентифицираха ключови зони за намеса, проведоха пилотни дейности с висок демонстрационен потенциал и изградиха капацитет сред местни общности, политици и експерти. Резултатите от дейностите ще бъдат представени пред широка аудитория на финалната конференция в хотел „Рига".

Сред акцентите на конференцията ще бъде представянето на интерактивна карта (StoryMap), онагледяваща природосъобразните решения за задържане на вода (Nature-based Water Retention Measures — NWRM), приложени на терен в различни части на Дунавския регион. Тези мерки - от възстановяване на влажни зони и меандри до изграждане на естествени буфери по бреговете - доказват, че природата е най-ефективният инженер при справяне с екстремни климатични явления.

Панелна дискусия с външни експерти ще разгледа ключови теми като: значението на природосъобразните решения за климатична адаптация, примери за добри практики, бариерите пред мащабирането им и препоръки за промени в политиките. Дискусията ще бъде модерирана от представители на WWF Адрия.

Един от най-важните резултати, които ще бъдат представени на конференцията, е т. нар. Стратегия за последващи действия (Takeup Strategy) — документ, синтезиращ практическите и политически стъпки, необходими за трайно интегриране на природосъобразния подход в управлението на реките.

На конференцията ще присъстват представители на Програма „Дунавски регион", Община Русе, Регионалната инспекция по околна среда и водите, както и партньори от целия регион

За контакт: Свилен Чешмеджиев, Българско дружество за защита птиците:, [email protected] | www.bspb.org — www.restoriver.eu