Йотова за дрона в Черно море: Надявам се да е единичен случай, предстои туристически сезон

През цялото време бяхме в много тясна комуникация с Министерството на отбраната. Искам да ги поздравя, че реагираха светкавично, много навреме и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани.

Това каза президентът Илияна Йотова преди участието си в конференцията "Към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море", организирана от фондация "Фридрих Еберт" и Института за икономика и международни отношения.

В петък дрон, който се оказа украински, се взриви край пристанището на румънския черноморски град Констанца. В района са открити още три дрона.

Пристанище Констанца е не само най-голямото в Румъния, но и най-голямото пристанище на Европейския съюз на Черно море, играещо ключова роля за логистичните и снабдителни линии на източния фланг на НАТО.

Устройството - зелена лодка, оборудвана с антени - е било спряно от бариери против замърсяване във водата, точно до кораб на ARSVOM и много близо до централата на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето.

Инцидентът се случи само седмица, след като руски дрон порази жилищен блок в румънския град Галац. Дронът удари жилищния 10-етажния жилищен блок през нощта и предизвика пожар. Двама души пострадаха в сградата.