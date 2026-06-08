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Иззеха 24 грама кокаин от имот на познайник на полицията в село Овчарово

Дияна Райнова

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Иззеха 24 грама кокаин от имот на познайник на полицията в село Овчарово, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 5 юни, около 20 часа при специализирана полицейска операция служители на сектор „Криминална полиция" при Областната дирекция на МВР и на Второ районно управление на МВР извършват проверка на частен имот в село Овчарово. Установен е пакет със бяло вещество с тегло 24,3 грама, реагиращо на полевия тест на кокаин.

С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 49-годишен мъж, известен на МВР. По случая е образувано досъдебно производство.

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