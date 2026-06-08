Задържан е мъж, насинил окото на жена си в Добрич

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Задържан е мъж, насинил окото на жена си в жилище в Добрич, където е намерен 3,5 грама канабис, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 6 юни, около 11:30 часа е получено съобщение за домашно насилие в частен имот по ул. „Агликина поляна" в град Добрич. На място е установено, че 32-годишна жена е с насинено око. Полицейските служители задържат 42-годишен мъж. При последвалите процесуално-следствени действия в жилището са намерени пакет със суха тревна маса с тегло 3,53 грама и две електронни везни. С постановление на наблюдаващ прокурор, мярката му за задържане е удължена на 72 часа.

Работата по установяване и документиране на престъпната му дейност продължава.

На 6 юни, около 21:50 часа в село Йовково служители на Районното управление на МВР в Генерал Тошево задържат 55-годишен мъж. Той е нарушил заповед за незабавна защита издадена от Районния съд в града.

По случая е образувано бързо полицейско производство.