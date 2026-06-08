Йотова: 9-те проекта за армията по SAFE са незадоволителни

С Румъния и ЕК работим за създаването на Център за морска сигурност в Черно море, съобщи държавният глава

Противник съм на морето ни да се гледа само като милитаризираща се зона, то е изключителна природна придобивка за България, каза още тя

9-те проекта по SAFE не са задоволителни, защото изключиха българските фирми и индустрия. От ЕК ни увериха, че ще има втора част, т.нар. SAFE+, в която ще могат да се включат нашите компании, които имат традициите и възможностите. България може да се превърне в технологичен център в тази нова политика на ЕС.

Това каза президентът Илияна Йотова на конференцията „Към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море", организирана от фондация „Фридрих Еберт" и Института за икономика и международни отношения.

"Модернизацията на армията не трябва да бъде разкъсан процес, а постоянно усилие. Трябва да се установят ясни приоритети - кои проекти трябва да бъдат задвижени най-скоростно", каза още тя.

Държавният глава бе категорична, че покрай войната в Украйна черноморският регион е станал централна тема в европейския дневен ред.

"Много отдавна, преди поне 10 г., от европейския дневен ред изцяло отсъстваше темата за Черно море, рядко се споменаваше и като морска територия, и като място за нови работни места и просперитет. Това бързо се промени. Вниманието сега е насочено в нашия регион и Черно море се очертава като една от най-важните точки в световната сигурност. Свободата на навигация в него е фундамент на международното право", коментира Йотова.

И съобщи: работи се съвместно заедно с Румъния за откриването на Център за морска сигурност в Черно море. Тази идея за пръв път бе спомената от бившият военен министър Атанас Запрянов миналата година. Тогава той каза, че амбицията на страната ни е тя да стане домакин на центъра и ще се състезава с Румъния за това. Според началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов България има готовност да участва в процеса по избор на място за центъра, но няма достатъчно ресурси, когато стане дума за изпълнение. "Румъния е декларирала ангажимент с точно определен срок. Нещо, с което ние не можем да се ангажираме", обясни адм. Ефтимов тогава.

"Укрепването на морската сигурност е очевиден стратегически приоритет, затова съвместно с Румъния и ЕК работим за създаването на център за морска сигурност в Черно море. Неговата работа ще се фокусира да защитава морската инфраструктура, реагирането при бедствия и природни кризи, кибер атака и др. Необходимостта от създаването на този център си пролича и с инцидента с дронове, които не достигнаха до българска територия", каза Йотова.

"Противник съм на Черно море да се гледа само като милитаризираща се зона, то е изключителна природна придобивка за България. Трябва да се грижим за туризма и индустрията, която се развива по бреговете му в последно време", заяви тя по време на конференцията.