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Мъжът, поискал да похити автобус в Бургас, преди това е избягал от болница

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снимка:pixabay

Мъжът, който заплаши да отвлече автобус от градския транспорт в Бургас, е избягал от болница малко преди нападението.

По данни на разследването, 44-годишният мъж е напуснал самоволно болнично заведение, където бил настанен за лечение. Малко след това се качил в автобус по линия № 12 в посока терминал "Славейков".

По време на курса той заплашил с нож кондукторката, отнел чантата ѝ с оборотни пари и билети и заявил, че извършва обир и отвлича автобуса. Впоследствие счупил предпазната преграда до шофьора, насочил нож към него и отправил заплахи за живота му. При нападението водачът е получил порезни рани по ръцете.

След намесата на полицейски екипи мъжът е задържан и настанен в Центъра за психично здраве. Шофьорът и кондукторката са прегледани и освободени за домашно лечение. По случая е образувано досъдебно производство, съобщава БНТ .

снимка:pixabay

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