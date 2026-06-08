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Започва изплащането на пенсиите

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Започва изплащането на пенсиите Снимка: Архив

От днес до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщи Националният осигурителен институт (НОИ). Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път.

През юни НОИ ще приложи за последен път действащия нормативен текст, според който, ако 7-о и/или 20-о число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото и/или завършва в края на следващия работен ден.

След промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила към края на юли 2026 г., когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва, съответно – ще завършва, в предходния работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември, съобщиха от НОИ.

Започва изплащането на пенсиите Снимка: Архив

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