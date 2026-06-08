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18-годишен обра почерпен пенсионер, заспал на пейка

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СНИМКА: Pixabay

18-годишен е задържан за кражба на пари и мобилен телефон от възрастен мъж в Хасково, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден вчера около 5 часа сутринта от 74-годишен жител на областния град. Пред полицейските служители той разказал, че предната вечер бил в питейно заведение в центъра на Хасково. След като излязъл, седнал на близка пейка и заспал.

Когато се събудил, установил, че мобилният му телефон и сумата от 670 евро липсват.

В хода на разследването криминалистите са установили и задържали извършителя, който е от село Георги Добрево и е познат на полицията с предишни подобни прояви.

Младият мъж е направил самопризнания и е върнал телефона и част от откраднатите пари.

По случая е образувано досъдебно производство.

СНИМКА: Pixabay

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