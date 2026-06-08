Шумен продължава да възражда едни от най-разпознаваемите символи на българската традиция. По инициативата „Нов живот за старите чешми“ вече са възстановени още два водоизточника в лесопарк „Кьошковете“, а каузата продължава да привлича съмишленици сред граждани, дарители, фирми и неправителствени организации.

Едната чешма се намира по алеята в посока към зоологическата градина. За нея е възстановено водоподаването, като Община Шумен е изпратила до РЗИ – Шумен искане за изследване на качествата на изворната вода. Дейностите по възстановяването са извършени изцяло от дарител.

Втората чешма е разположена на входа на лесопарк „Кьошковете“ до автобусната спирка. Тя е изградена от „Ал и Ко“ в памет на Димитър Александров, който приживе е желаел именно на това място да бъде реализирана тази общественополезна кауза. На 11 май той беше удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на Шумен" с решение на Общинския съвет.

„Възстановяването на старите чешми е повече от ремонт на обществена инфраструктура. Това е грижа за паметта на града, за местните традиции и за средата, която оставяме на следващите поколения. Радвам се, че все повече граждани и организации застават зад тази кауза“, посочва кметът на община Шумен проф. Христо Христов. Той отбеляза, че негова идея е изграждането на две нови чешми – на пл. „Оборище“ и в градинката пред ресторант „Миналият век“.

Инициативата продължава с възстановяването на още два водоизточника на територията на общината.

Първият проект е в местността Попов чифлик по пътя към село Новосел. Той се реализира по програмата „Капка по капка“ на Фондация Bcause с финансиране в размер на над 9 хил. евро. След възстановяването чешмата ще бъде от полза както за преминаващите по пътя Шумен – Новосел, така и за жителите на селата Средня, Черенча и Новосел.

Вторият проект „Капка смисъл“ се реализира в изпълнение на Стратегията за развитие на младежта на територията на община Шумен за периода 2025 – 2030 г.

Сдружение „Иновативни решения, прогрес, въздействие и устойчива околна среда“ е одобрено за финансиране на стойност 1 045 евро за възстановяване на обществена чешма с активното участие на млади хора.

„Когато поставихме началото на инициативата, получихме подкрепата на кмета проф. Христо Христов за възстановяване на обществени чешми на ключови места в града и общината. Днес виждаме първите резултати от тази обща кауза, която обединява граждани, дарители и институции. Най-ценното е, че всяка възстановена чешма е резултат от сътрудничество между хора, които искат да оставят нещо добро след себе си“, казва заместник-кметът Даниела Русева.

През последната година инициативата привлича все повече съмишленици и партньори. Съвместните усилия на общината, гражданите, бизнеса, доброволците и неправителствените организации показват, че когато една кауза е значима за хората, тя може да обединява и да носи реални резултати.

До момента в рамките на инициативата са възстановени общо пет чешми на територията на община Шумен, сред които втората чешма по пътя към село Лозево, чешмата на стената на Томбул джамия, чешмата под Часовниковата кула, чешмата по пътя между квартал „Макак“ и село Царев брод, както и чешмата при заслон „Лъвчето“.

Инициативата „Нов живот за старите чешми“ е дългосрочна кауза на Община Шумен и ще продължи да се развива през следващите години. В българската традиция водата е символ на живот, здраве, чистота и благоденствие. Обществените чешми са част от историята, паметта и облика на всяко населено място, а тяхното възстановяване е начин да съхраним това наследство и да го предадем на следващите поколения.

Община Шумен благодари на всички граждани, доброволци, дарители, организации и съмишленици, които със своя труд, средства, идеи и съпричастност застават зад тази кауза. Благодарение на тях старите чешми отново се превръщат в живи места за срещи, отдих и споделяне, а водата продължава да свързва хората и поколенията.