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Пожарникари и местни жители спасиха германски туристи с кемпер, закъсал на горски път

Ненко Станев

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Освен огнеборците в спасителната операция се включили и местни жители, които помогнали кемперът да бъде измъкнат от калта. Снимка: Архив

Германско семейство с кемпер беше спасено след инцидент в труднодостъпна гориста местност край кърджалийското село Долище, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Кърджали. Туристите се озовали в беда, след като навигационната система ги отвела по черен горски път, който след обилните валежи през последните дни се превърнал в кално трасе.

Кемперът затънал и чужденците не успели да продължат пътя си. Сигнал за помощ е подаден на 6 юни около 20 часа, след което към мястото е изпратен екип на пожарната служба в Кърджали.

Пожарникарите предложили на туристите да бъдат отведени до населено място за пренощуване, но семейството отказало да остави превозното средство и настояло да остане при него.

Това наложило организирането на акция по извеждането на кемпера от калния участък. Освен огнеборците в спасителната операция се включили и местни жители, които помогнали машината да бъде измъкната.

След успешната акция германските туристи били съпроводени до село Калоянци, където пренощували.

Освен огнеборците в спасителната операция се включили и местни жители, които помогнали кемперът да бъде измъкнат от калта.

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