Две години затвор получи 47-годишен, пребил и ограбил мъж

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Районният съд в Казанлък наложи ефективно наказание от две години лишаване от свобода на мъж, извършил грабеж с употреба на сила, съобщиха от съда.

При общ режим ще търпи наказанието си 47-годишният М. М., то бе наложено по силата на одобрено от Районен съд – Казанлък споразумение.

Подсъдимият призна вината си за това, че на 27.01.2026 г. в град Казанлък е отнел чужди движими вещи – сумата от 100 евро и батерия за мобилен телефон, от владението на собственика им, с намерение противозаконно да ги присвои. М. М. употребил сила при извършване на престъплението – натискал с тяло, боричкал се и ударил с крак в областта на главата 87-годишния пострадал, за да запази откраднатите вещи.

Съдът постанови от наложеното наказание да се приспадне времето, през което М. М. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража".

Подсъдимият влезнал в жилището на възрастния мъж, където извършил грабежа. След случилото се пострадалият подал сигнал в полицията. При извършени действия от страна на органите на реда бил установен и задържан извършителя.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.