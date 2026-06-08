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Арестуваха 37-годишен банскалия за палеж на кола

Тони Маскръчка

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Арестуваха 37-годишен банскалия за палеж на кола. Сигналът за пожар в лек автомобил "Нисан Кашкай", паркиран в района на ул. „Уста Тодор" в курортния град, е бил получен около 00:23 часа в понеделник. Огънят е погасен от екип на РСПБЗН-Банско, но е изгорял двигателният отсек .

Полицейски служители на РУ-Банско са извършили оглед на местопроизшествието и са предприели действия, в резултат на които, като съпричастен към извършеното деяние, е задържан 37-годишен мъж от гр. Банско. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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