Арестуваха 37-годишен банскалия за палеж на кола. Сигналът за пожар в лек автомобил "Нисан Кашкай", паркиран в района на ул. „Уста Тодор" в курортния град, е бил получен около 00:23 часа в понеделник. Огънят е погасен от екип на РСПБЗН-Банско, но е изгорял двигателният отсек .

Полицейски служители на РУ-Банско са извършили оглед на местопроизшествието и са предприели действия, в резултат на които, като съпричастен към извършеното деяние, е задържан 37-годишен мъж от гр. Банско. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.