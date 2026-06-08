Порои повишиха нивата на реките и язовирите в Разградско, няма опасност от разливи

Обилните валежи през последните дни доведоха до повишаване нивата на реките и язовирите в област Разград, но към момента няма опасност от разливи и критични ситуации. Това показва актуалната информация за състоянието на язовирите, язовирните съоръжения, реките и речните корита, съобщи БТА, като се позова на информация от областната администрация.

На територията на областта са измерени значителни количества валежи, неравномерно разпределени по населени места. Средното количество дневни валежи е между 5 и 15 л/кв. м. Вследствие на валежите нивата на реките Бели Лом, Малки Лом, Топчийска и Сазлъка са се повишили с между два и четири сантиметра. Въпреки това реките остават в коритата си и не съществува риск от преливане, посочват от администрацията.

Повишен е и водният обем на язовирите в областта. По данни на отговорните институции обаче всички водоеми разполагат със свободен полезен обем от около 50 процента, което осигурява необходимия резерв за поемане на допълнителни водни количества.

Язовир „Бели Лом", който през миналата година е бил с обем около 6,2 млн. куб. м вода, сега съдържа близо 7 млн. куб. м., което е под 30 процента от общия му капацитет. по информация на собственика на съоръжението – „Напоителни системи" ЕАД, клон „Долен Дунав" – Русе, наличните водни количества са достатъчни за обезпечаване на поливния сезон и изпълнение на договорите със земеделските производители в община Лозница, заявяват още от областната администрация.

Контролирано изпускане на вода през преливника се извършва на язовир „Пчелин 1". При язовир „Пчелин 2" също се поддържа контрол върху нивото чрез изпускане на вода през основния изпускател, въпреки наличния свободен обем, допълват от областната администрация.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.