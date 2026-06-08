19-годишен е загинал при катастрофа, заради шофьорка, препречила пътя на друга кола

65-годишна шофьорка е създала предпоставка за катастрофата, при която загина 19-годишен младеж, съобщиха от полицията. В неделя около 16:35 часа на пътя между гр. Гоце Делчев и с. Баничан, лек автомобил „Форд Фиеста", управляван от 65-годишна жена от гр. Гоце Делчев, завивайки наляво за навлизане в с. Горно Борово е създал предпоставка, движещ се по пътя от с. Баничан към гр. Гоце Делчев, лек автомобил „Рено Лагуна" с 50-годишен водач от гр. Гоце Делчев да излезе в ляво от пътното платно и да се удари в електрически стълб.

В резултат на инцидента, 19-годишен пътник в лекия автомобил „Рено" е починал на място, а 19-годишна пътничка в него е пострадала с фрактура на таза и контузия на подбедрицата. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.