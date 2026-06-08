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Момиче и мъж пострадаха при управление на тротинетки

Тони Маскръчка

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"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Двама души са пострадали при управление на електрически тротинетки. В неделя около 18:20 часа на ул. „Явор" в гр. Банско", 35-годишен мъж от гр. Бухово, управлявайки индивидуално електрическо превозно средство и излизайки от паркинг на жилищен комплекс се е блъснал в товарен автомобил „Исузу" с 35-годишен водач от гр. Банско. Водачът на тротинетката е получил фрактура на ключицата. На двамата мъже са направени проби с техническо средство за употреба на алкохол, които са отрицателни.

В събота пък, около 23:05 часа, в с. Господинци, 18-годишна от същото село, управлявайки индивидуално електрическо превозно средство е паднала на пътното платно и е пострадала с комоцио, счупване на два зъба и охлузвания по тялото.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

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