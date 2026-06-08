Инвеститорът в Баба Алино атакува в съда заповедта за премахване на оградата

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Административният съд във Варна образува дело по жалба на дружеството „ВилАпарт Арканум" ООД срещу заповед на Регионалната дирекция по горите – Варна за премахване на ограда, изградена в горски територии в района на местността Баба Алино.

Делото е образувано след като дружеството оспори заповед на директора на РДГ – Варна от 27 май тази година, с която е наложена принудителна административна мярка.

С оспорения акт горските власти разпореждат спиране на дейностите по ограждане в посочените територии до отстраняване на нарушението, както и премахване на вече изграденото ограждение.

Случаят придобива особено значение на фона на започналото през последните дни премахване на близо километрова ограда около част от спорните имоти в Баба Алино.

В неделя горски служители започнаха демонтаж на металните конструкции и виниловите платна, които според институцията са поставени в нарушение на Закона за горите.

От съда съобщават, че заедно с жалбата дружеството е внесло и искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта. Ако съдът уважи това искане, може да се стигне до временно блокиране на административната мярка до окончателното решаване на спора.

Казусът е част от по-широкото разследване около строителството в местността Баба Алино, където институциите проверяват законността на десетки сгради, инфраструктурни съоръжения и извършени дейности в горски територии.

През последните седмици по случая бяха образувани няколко досъдебни производства, а прокуратурата и различни контролни органи извършват проверки за евентуални нарушения, свързани със строителството, собствеността на имотите и действията на длъжностни лица.

Предстои Административният съд – Варна да се произнесе първо по искането за спиране на изпълнението на заповедта, а впоследствие и по съществото на спора между инвеститора и горските власти.