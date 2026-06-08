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Пиян шофьор бяга от полицията, удря се в скала край Велинград

Диана Варникова

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Полицейска кола Снимка: 24 часа

Млад мъж се е опитал да избегне полицейска проверка, но самокатастрофирал с колата, удряйки се в скала. На улица във Велинград автопатрул на управлението в курорта подал сигнал със светлинната и звукова сигнализация на водач на лек автомобил „Мерцедес" да спре, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Той обаче не се подчинил, продължил по пътя си и напуснал пределите на Велинград по посока за село Абланица. По време на бягството си той загубил контрол над немското возило и се блъснал в скала до пътя. Униформените установили, че зад волана е 27-годишен жител на баташкото село Нова Махала.

Той шофирал под въздействие на алкохол, което е установено с дрегер. За радост няма пострадали по в резултат на инцидента. Още две бързи произовдства са образувани спрямо водачи на автомобили.

53-годишен пазарджиклия шофирал микробус „Мерцедес" на шосето между селата Черногорово и Овчеполци. Той загубил управление над товарното возило, напуснал пътното платно и се преобърнал в страни. На място пристигнали екипи на полицията, които го тествали с техническо средство.

Дрегер-ът отчел над 2 промила концентрация на алкохол в издишания въздух. Вчера сутринта екип на сектор „Пътна полиция" извършил проверка на „Дачия" с водач турски гражданин. Оказало се, че чужденецът е зад волана с над 1.2 промила концентрация на алкохол. 

Полицейска кола

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