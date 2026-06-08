Агенцията за проучване и поддържане на Дунав се похвали с нов кораб "Тимок"

Корабът "Тимок" е най-новият плавателен съд на изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД). Това съобщи изпълнителният директор на ИАППД в Русе Ивелин Занев, цитиран от БТА.

Плавателният съд вече е пуснат официално на вода, като церемонията се е състояла в корабостроителницата "Mangalia Shipyard" в Румъния, където е построен. Новият несамоходен кораб е с дължина 36 метра и носи името на един от най-големите притоци на река Дунав.

"Така се продължава утвърдената практика новите плавателни съдове на Агенцията да бъдат кръщавани на дунавски притоци. "Тимок", както и неговият близнак "Дисмар", предназначен за румънската Речна администрация за Долен Дунав - Галац, се изграждат в рамките на проект DISMAR, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България", каза още Занев.

Той обясни, че довършителните дейности по "Тимок" ще приключат наесен, след което корабът ще бъде доставен в базата на ИАППД в Русе.

По думите му основната функция на двата специализирани плавателни съда ще бъде обслужването и поддръжката на бреговата навигационна сигнализация по река Дунав. В рамките на проекта за двете речни администрации вече са доставени повече от 2000 брегови навигационни знака и 300 плаващи знака (шамандури), които ще бъдат поетапно монтирани с цел подобряване безопасността и условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на реката.