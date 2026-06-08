Нейнски: Разоръжаването на "Хизбула" е пряко свързано с перспективите за мир в Близкия Изток

Разоръжаването на "Хизбула" е ключов елемент, пряко свързан с перспективите за мир в Близкия Изток. Това коментира бившият служебен външен министър Надежда Нейнски в предаването „Твоят ден" по Нова нюз. В период, в който се търси примирие, всяка ескалация ни отдалечава от него, каза тя и допълни, че израелските лидери неведнъж са подчертали важността на двете неща – предотвратяване на създаване на ядрено оръжие и разоръжаването на ливанската групировка.

„Очевидно САЩ не се чувстват комфортно с ескалацията между двете държави, тъй като това създава огромен проблем на и без това проблемното търсене на решение", коментира Нейнски.

Относно решението на новата власт у нас за американските самолети на софийското летище и условието, засягащо американските визи за българите, бившият външен министър коментира, че това са две неща, нямащи нищо общо, и очевидно цялата реторика е насочена към избирателите на Румен Радев. „Поетите вече ангажименти от България не е толкова просто да бъдат нарушени и развалени, така че Радев започна този маньовър в търсене на баланс между собствените си избиратели и международните си ангажименти", подчерта Нейнски.

Тя коментира и войната между Русия и Украйна, като каза, че сигурността и стабилността на ЕС е пряко обвързана със сигурността на Украйна. „Неслучайно Европейският съюз е толкова категоричен в подкрепата си за Украйна и когато се говори за това, че Европа трябва да бъде също на масата на преговорите, няма нищо по-логично, имайки предвид, че Украйна е европейска държава и кандидатства за членство в ЕС. Европа е готова да бъде на масата на преговорите, но не за капитулацията на Украйна, а за подкрепа на нейната независимост и териториална сигурност", категорична бе Нейнски.