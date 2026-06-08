Историческият музей в Ловеч с нова постоянна експозиция

Регионален исторически музей - Ловеч отваря врати за нова постоянна експозиция в началото на юли. Посетителите ще имат възможност да се докоснат до ценни експонати, исторически свидетелства и любопитни истории, които съхраняват паметта за миналото и разкриват богатото културно-историческо наследство на Ловешкия край, съобщават от музея.

Новата експозиция представя модерно и вдъхновяващо пространство, в което историята оживява, а традициите намират своето място в съвременния свят. Регионален исторически музей - Ловеч отправя покана към жителите и гостите на града да посетят новата експозиция и да се потопят в едно вълнуващо пътешествие през времето.