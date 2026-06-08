21-годишен шофьор е в болница, ударила го е кола без предимство край Смолян

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21-годишен мъж е пострадал при пътнотранспортно произшествие на пътя Смолян – Стойките. Младият шофьор се е движел по път с предимство, когато автомобил е отнел предимството му. Вследствие на удара той е получил фрактура в областта на шията и е настанен за лечение в МБАЛ – Смолян.

Инцидентът е станал на разклона за туристическата местност Смолянски езера. При извършване на маневра за включване в движението на кръстовище водачът на лек автомобил „Хюндай Кона", управляван от 38-годишен мъж, не е пропуснал движещия се по път с предимство лек автомобил „Ауди А4".

В резултат на сблъсъка е пострадал 21-годишният водач на „Ауди"-то.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на двамата водачи са отрицателни.