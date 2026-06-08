Костадин Димитров към БК "Локомотив": Дадохме ви кредит на доверие, вие го оправдахте по най-добрия начин

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"Повярвахме във вас заедно с Общинския съвет и ви дадохме кредит на доверие, а вие го оправдахте по най-добрия начин.

Това е само началото и най-големите успехи тепърва предстоят".

С тези думи кметът на Пловдив Костадин Димитров посрещна баскетболистите на "Локомотив", които станаха вицешампиони на България в дебютния си сезон в Националната баскетболна лига.

"Зад този успех стоят много труд, характер и отдаденост. Благодаря на президента на клуба Христо Христев, на състезателите, треньора Асен Николов, ръководството на клуба и всички, които подкрепят отбора", каза Костадин Димитров.

На срещата присъстваха още председателя на Общинския съвет Атанас Узунов и зам.-кметът по спорт и младежки дейности Николай Бухалов.

БК "Локомотив" благодариха на ръководството на общината за оказаното внимание, уважение и високата оценка за работата на целия екип.

"Изминалият сезон беше исторически за нашия клуб и постави основите на едно амбициозно бъдеще. Полученото признание е заслужено отличие за труда и отдадеността на всички състезатели, треньори, служители, доброволци и привърженици, които стоят зад развитието ни", казаха от клуба.