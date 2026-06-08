Разследват контрабанда на 60 кг коноп за половин милион евро през "Гюешево"

Под ръководството на Окръжната прокуратура в Кюстендил разследват контрабанда на 60 кг коноп през граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Гюешево" съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

По метода анализ на риска митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика" на ГКПП „Гюешево" на 6 юни т.г. са селектирали за щателна проверка товарен автомобил с албански регистрационни номера, пристигащ от Северна Македония, допълниха от пресцентъра. Наблюдаващият прокурор Мариана Сиракова каза за БТА, че са пътували два камиона, вторият е спрян за проверка, а първият е влязъл в страната. При отварянето на вратата водачът на камиона е побягнал. Сиракова каза, че такова голямо количество не е залавяно от доста време. Последният случай е от 2022 г., когато са заловени около 4 кг кокаин с високо качество, припомня БТА.

В кабината на влекача, в специално изградена кухина, са били открити шест чувала, съдържащи зелена тревиста маса с остър мирис. В резултат от последващите действия в камиона гражданин на Албания е направил опит да избяга, но бил задържан извън пункта от екип на Главна дирекция „Гранична полиция". При направен полеви тест иззетото вещество е реагирало на коноп, казаха още от пресцентъра. Общото тегло на наркотика - коноп (марихуана), е 60,920 кг, стойността му възлиза на 498 366,42 евро, съгласно Постановление на Министерския съвет за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството.

С постановление на Окръжната прокуратура в Кюстендил 28-годишният И. Д. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Спрямо него предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража".