ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Работна среща в Русе между кмета Пенчо Милков и ръ...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22999487 www.24chasa.bg

Искат постоянен арест за млад мъж, удушил жена край „Петолъчката"

2112
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Прокуратурата в Сливен иска постоянен арест за обвинен в убийство край котленското село Мокрен, съобщиха от обвинението. Искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража" ще бъде разгледано по-късно днес от Окръжния съд в Сливен.

Престъплението е извършено на 5 юни в землището на община Сливен. Тялото на 30-годишна жена е било открито на път в близост до кръстовището „Петолъчката" край село Мокрен. По данни на разследването причината за смъртта е удушаване.

За 72 часа е задържан мъж с инициали Б.М., обвинен в умишленото убийство. По данни на полицията в Сливен мъжът е на 26 години от село Пъдарево. Има криминална регистрация за кражба, посочва БТА.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?