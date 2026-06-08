Искат постоянен арест за млад мъж, удушил жена край „Петолъчката"

Прокуратурата в Сливен иска постоянен арест за обвинен в убийство край котленското село Мокрен, съобщиха от обвинението. Искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража" ще бъде разгледано по-късно днес от Окръжния съд в Сливен.

Престъплението е извършено на 5 юни в землището на община Сливен. Тялото на 30-годишна жена е било открито на път в близост до кръстовището „Петолъчката" край село Мокрен. По данни на разследването причината за смъртта е удушаване.

За 72 часа е задържан мъж с инициали Б.М., обвинен в умишленото убийство. По данни на полицията в Сливен мъжът е на 26 години от село Пъдарево. Има криминална регистрация за кражба, посочва БТА.