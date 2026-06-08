Двата фестивала са с разширена програма през лято 2026 - 18 заглавия, и ще продължат от 3 юли до 5 септември 2026 г.

Двата летни фестивала на Белоградчишките скали - XI-тото издание на „Опера на върховете“ и II-рото на „Сцена на върховете“ са с напълно осигурено финансиране, с още по-богата програма спрямо миналата година - общо 18 заглавия, и ще продължат два месеца - от 3 юли до 5 септември. Това обявиха организаторите на двата фестивала - Фрий Медиа Груп, по повод информацията за отменения летен оперен фестивал в София на друг организатор поради липсата на средства.

Докато в последните години около културните проекти в България често се водят разговори за затруднения и ограничения във финансирането, Белоградчик отново доказва, че когато има желание, има и решение, подчертават Фрий Медиа Груп.

Това лято „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ отново се очаква да привлекат хиляди почитатели под величествените Белоградчишки скали, служещи за естествен декор на представленията. Тази година двата фестивала дори разширяват своя обхват, като ще се проведат в периода от 3 юли до 5 септември 2026 г. – с близо месец по-дълго фестивално присъствие в сравнение с предходни издания. Предвидени са оперни спектакли, концерти и събития, които ще превърнат една от най-красивите природни сцени в Европа в притегателен център за посетители от цялата страна и целия свят.

Понякога в културния живот се създава впечатление, че големите идеи са възможни само при определени условия, на определени места и с определени хора. Белоградчик обаче показва друго – когато има подкрепа, добра организация и ясна визия, резултатите идват, коментираха организаторите на „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“. „Най-същественото: фестивалът продължава. Има програма, има публика, има стабилни партньори и напълно осигурено финансиране. И най-вече – има желание за развитие“, заявиха още организаторите.

Организатор на „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ е Фрий Медиа Груп в партньорство с Държавна опера - Русе, Националния музикален театър “Стефан Македонски” и Драматично-кукления театър във Враца. Двата фестивала се провеждат със съдействието на община Белоградчик и с изключителната подкрепа на Електрохолд. Партньори са още Евроинс, Чайна Мотор Къмпани (представител на Dongfeng, BYD, Hongqi), хотел “Скалите”, Винарска изба „Магура“ и FastPay. С богата програма от спектакли и утвърдени имена на музикалната и театрална сцена, организаторът има амбицията двата фестивала отново да се откроят като едно от най-впечатляващите и мащабни културни събития в България.

Цикълът с изпълнения на живо ще започне на 3 юли с концерт-спектакъла „Кралят на валса“ по музика на Йохан Щраус-син, а на 4 юли ще бъде представен новият мюзикъл “Здравей, как си, приятелю” на Стефан Диомов. В програмата са включени също оперите на Джакомо Пучини - „Тоска“ и „Мадам Бътерфлай“, на Моцарт - „Сватбата на Фигаро“, балетът по музика на Жорж Бизе - „Кармен“, както и легендарният мюзикъл „Кабаре” от Джон Кандер. На сцената на скалите тази година ще бъде представена и оперетата „Графиня Марица“. Сред най-очакваните събития е и концерт-спектакълът „Live on Broadway“ с Рафи Бохосян, който ще пренесе публиката в света на големите мюзикъли с изпълнения от „Цар Лъв“, „Ах, този джаз“, „Коса“, „Красавицата и Звярът“, „Фантомът на операта“, „Mamma Mia!“ и други световни хитове.

Театралната програма предлага не по-малко атрактивни заглавия – от емоционалната комедийно-драматична пиеса „Оставам за малко“ с участието на Герасим Герасимов-Геро и Стефания Колева, през впечатляващия моноспектакъл „Чамкория“ на режисьора Явор Гърдев с участието на Захари Бахаров, до хитовите комедии „Петък вечер“ с Филип Буков и „Отчаяни съпрузи 2“: Бракувани“ с Владо Зомбори, които гарантират много смях, добро настроение и незабравими емоции.

„Сцена на върховете“ ще събере на едно място емблематични рок групи като Тангра, която има специално място в сърцето на Белоградчик с вечния си хит - “Нашият град“, превърнал се в официален химн на града, както и легендите от БТР, които ще излязат на сцената заедно със симфоничен оркестър на Симфониета - Видин. Фолклорен празник с вход свободен ще посрещна публиката на 7 и 8 август, а финалът на фестивала ще бъде поставен от монтанския духов оркестър „Монт Мюзик“ в навечерието на Деня на съединението. Билетите за спектаклите от програмата на двата фестивала вече са в продажба.

„Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ утвърждават Белоградчик като водеща културна дестинация в България, съчетавайки природното наследство с музикално и театрално изкуство от най-високо ниво.

Пълна програма и всички заглавия от двата фестивала:

ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ 2026

3 юли – „Кралят на валса“ – концерт, посветен на Йохан Щраус-син

4 юли – „Здравей, как си приятелю“ – мюзикъл по Стефан Диомов

17 юли – „Live on Broadway“ – концерт-спектакъл с Рафи Бохосян и оркестъра и хора на Държавна опера Русе

18 юли – „Тоска“ от Джакомо Пучини

24 юли – „Кармен“ – балет по музика на Жорж Бизе

25 юли – „Графиня Марица“ от Имре Калман

31 юли – „Сватбата на Фигаро“ от Волфганг Амадеус Моцарт

1 август – „Мадам Бътерфлай“ от Джакомо Пучини

4 септември – „Кабаре“ – мюзикъл от Джон Кандер

СЦЕНА НА ВЪРХОВЕТЕ 2026

10 юли – „Оставам за малко“ – с Герасим Георгиев-Геро и Стефания Колева

11 юли – „Чамкория“ – реж. Явор Гърдев със Захари Бахаров

7-8 август – Фолклорен фестивал (вход свободен)

14 август – „Петък вечер“ – с Христо Пъдев, Филип Буков, Стоян Дойчев и Александър Деянов – Skiller

15 август – „Съвършени натрапници“ - френска комедия

21 август – концерт на група „Тангра“

22 август – БТР със симфоничен оркестър на Симфониета - Видин

28 август – „Ботевата любов“ - патриотичен спектакъл по повод 150-годишнината от Априлското въстание

29 август - “Голям мръсник” - френска комедия

5 септември – „Монт мюзик“ – духов оркестър

Билети за „Опера на върховете“ – в мрежата на Eventim, Grabo и URBО.

Билети за „Сцена на върховете“ – в мрежата на Eventim, Grabo, Kupibileti.bg и URBО.