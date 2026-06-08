Ампутираха крака на млад мъж, прегазен пред дома си в Шуменско от 73-годишен израелец

36-годишен мъж от шуменското село Климент е пострадал тежко при пътнотранспортно произшествие в неделя, 7 юни, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Минути след 13 часа е получен сигнал, че на ул. "Съединение" в с. Климент водач на лек автомобил "Тойота" със софийска регистрация е ударил мъж. След пристигане на място, екип от Районното управление в Каолиново е установил, че 73-годишен мъж, който управлявал лек автомобил "Тойота" под наем, е ударил 36-годишен мъж, който се намирал до багажника на паркиран пред дома му лек автомобил "Фолксваген" с шуменска регистрация.

Пострадалият е откаран за преглед в шуменската болница, с тежки травми на двата крака. Единият му крак е ампутиран, извършена е операция за спасяване на другия му крак. Настанен е за лечение с опасност за живота в шуменската болница.

Водачът на лекия автомобил – 73-годишен израелски гражданин, е тестван за управление след употреба на алкохол и наркотични вещества и техни аналози. Пробите му са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа в Районно управление - Каолиново. Образувано е досъдебно производство, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Както БТА предаде, загиналите при пътнотранспортни произшествия в Шуменско през 2025 г. са девет, има спад с над 18% спрямо 2024 г. Това е най-нисък брой на загинали за последните 35 години, отчетоха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен за 2025 г.