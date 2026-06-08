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Бившият приятел на Глория готов да признае вината си за 8 кг марихуана, намерени в колата му

Ваня Драганова

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Охраната води Добромир Добрев в съдебната зала. Снимка: Ваня Драганова

Добромир Добрев е в ареста вече 10 месеца, но съдът в Пловдив отказа да го пусне

Бившият приятел на фолкпевицата Глория Добромир Добрев е готов да сключи споразумение с прокуратурата или да признае фактите от обвинителния акт за държането на близо 8 кг марихуана и да поиска съкратен съдебно следствие с намаляване на присъдата с една трета. Това съобщи адвокатът му Кирил Николов, който поиска Добрев да бъде пуснат от ареста.

Мъжът беше задържан през август м. г. с още петима души, на които беше повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Четирима от тях се споразумяха с прокуратурата и по делото останаха само Добрев и Николай Гоцев. Добрев е подсъдим за  марихуана с тегло 7888 грама на стойност 80 665,50 евро, дрогата е открита в колата му.  Гоцев ще отговаря за марихуана за 770 215 евро, но е тежко болен и затова старт на процеса не беше даден. 

"Съпроцесникът на Добрев няма интерес от бързо приключване на делото, той е и с по-тежки обвинения. Добрев не трябва да става жертва на това. Той е задържан вече 10 месеца, което е оказало превъзпитателен ефект", заяви адвокатът му Кирил Николов. Добромир Добрев също настоя за по-лека мярка. "На 39 години съм, за първи път направих грешка, искам да ми се даде шанс", каза той пред Окръжния съд в Пловдив. Съставът обаче отказа да го пусне.

Нов опит за старт на процеса ще бъде направен на 1 юли т. г. 

Охраната води Добромир Добрев в съдебната зала.

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