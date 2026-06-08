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Радев свиква среща за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност

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Премиерът Румен Радев

Министър-председателят Румен Радев свиква среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Срещата ще се състои днес от 16 часа в сградата на Министерския съвет. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Ще участват представители на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата".

На срещата е поканен да участва кметът на Столична община Васил Терзиев.

Премиерът Румен Радев

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