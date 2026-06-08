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Шофьор на джип нападна таксиметров водач след катастрофа в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Таксиметрова кола СНИМКА : Pixabay

Инцидентът станал на кръстовището между  "Пещерско шосе" и ул. "Перущица"

Физическа саморазправа между шофьори се разигра в пловдивския район "Западен", след като джип и таксиметрова кола са се ударили.

Инцидентът станал на кръстовището между бул. "Пещерско шосе" и ул. "Перущица", а щетите били само материални.

Няколко часа по-късно обаче водачът на таксито се оплакал в районното управление, че другият участник в произшествието е влязъл във физическа саморазправа с него. Още същата вечер нападателят е издирен и задържан.

По случая е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.

Таксиметрова кола СНИМКА : Pixabay

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