Шофьор на джип нападна таксиметров водач след катастрофа в Пловдив

Инцидентът станал на кръстовището между "Пещерско шосе" и ул. "Перущица"
Физическа саморазправа между шофьори се разигра в пловдивския район "Западен", след като джип и таксиметрова кола са се ударили.
Инцидентът станал на кръстовището между бул. "Пещерско шосе" и ул. "Перущица", а щетите били само материални.
Няколко часа по-късно обаче водачът на таксито се оплакал в районното управление, че другият участник в произшествието е влязъл във физическа саморазправа с него. Още същата вечер нападателят е издирен и задържан.
По случая е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.