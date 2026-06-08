Съдът намали присъдите на двама братя за убийство в провадийско село

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Варненският апелативен съд намали наказанията на двама братя, осъдени за убийството на мъж в провадийско село през август 2022 г. След повторен анализ на делото магистратите постановиха по 15 години затвор за Митко Р. и Янко Р., вместо наложените от първата инстанция 17 и 18 години лишаване от свобода.

Според съда двамата са действали с общ умисъл за умъртвяването на Живко Г., но ролята им в престъплението е различна.

Апелативните магистрати приеха, че Митко Р. е извършител на убийството, а брат му Янко Р. е помагач, като така промениха правната квалификация, възприета от Окръжния съд във Варна, съобщават от пресслужбата на институцията.

Случаят датира от 14 август 2022 г. Ден по-рано между Янко Р. и жертвата възникнал конфликт, при който Живко Г. счупил стъклата на автомобила на подсъдимия. На следващия ден двамата братя решили да го открият и да му потърсят сметка.

По данни по делото Янко носел дървена дръжка от брадва, а Митко бил въоръжен с нож. При срещата с пострадалия единият брат му нанесъл удар с крак, а другият прободни рани в областта на гърдите. Въпреки намесата на полиция и спешен медицински екип, мъжът починал на място.

Апелативният съд приема, че събраните доказателства и множеството експертизи безспорно установяват участието и на двамата подсъдими в престъплението. Магистратите са категорични, че действията на всеки от тях са допринесли за фаталния резултат и че е налице общ умисъл за убийството.

Решението на въззивната инстанция обаче коригира допуснато процесуално нарушение при повторното разглеждане на делото във Варненския окръжен съд.

Според апелативните съдии първата инстанция неправилно е приела изменение на обвинението срещу Янко Р. и го е осъдила като съизвършител, въпреки че първоначално прокуратурата го е обвинила като помагач.

Освен това съдът намира, че първоинстанционните наказания са били прекомерно завишени. Според мотивите високата обществена опасност на престъплението сама по себе си не е достатъчно основание санкциите да бъдат близки до максимално предвидените от закона.

Поради това апелативните магистрати определят еднакви наказания за двамата братя – по 15 години лишаване от свобода.

В гражданската част решението на Окръжния съд е потвърдено. Двамата осъдени остават задължени солидарно да изплатят по 100 000 лева обезщетение на всеки от двамата граждански ищци за причинените неимуществени вреди.

Решението на Апелативния съд – Варна може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.