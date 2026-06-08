Георги Кандев напуска МВР: Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Главният секретар на МВР Георги Кандев напуска министерството на вътрешните работи. Това обяви самият той в профила си във фейсбук.

"Днес напускам МВР. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието. 30 години нося униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човекът, който просто ще гледа страшно в камерите. Моята задача винаги е била да търся истината, да нося отговорност и да вземам решения, когато е трудно. В месеците преди изборите доказах, че мога да я изпълня, когато имам свобода и подкрепа. Всички полицаи го доказахме. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. За доверието на хората няма указ", написа Кандев.

Кандев бе назначен за заместник главен секретар на МВР от служебното правителството на Андрей Гюров. Двамата са от Гоце Делчев.

Той не бе назначен за титуляр, затова се оказа на поста със заповед на тогавашния вътрешен министър Емил Дечев.

Титулярната му длъжност на МВР бе полицейско аташе в Сърбия.

Оставката на Кандев е изненадваща, тъй като вътрешният министър Иван Демерджиев, премиерът Румен Радев и президентът Илияна Йотова казаха, че харесват работата на Кандев и е подходящ за титуляр.

Процедурата за поста минава през предложение на кабинета и указ на държавния глава.

Оставката на Кандев като заместник и изобщо от системата на МВР, трябва да бъде подписана само от вътрешния министър.

Очаква се коментар на Иван Демерджиев в 14 ч., когато той ще награждава пожарникарите, спасявали хора от тежката катастрофата на „Челопешко шосе" в София.

Събитието, на което ще присъства министърът бе обявено преди Кандев да обяви решението си.

По процедура, когато МВР няма главен секретар, нито негов заместник , постът се изпълнява от директора на главна дирекция Национална полиция.

В момент на този пост е Емил Пармаков. Той също е временно преназначен, а титулярната му позиция е заместник шеф на полицията.

МВР няма титулярен главен секретар откакто на 27 февруари, след предложение на кабинета Гюров, президентът Йотова подписа указа за освобождаването на Мирослав Рашков от поста.