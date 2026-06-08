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Медицински хеликоптер транспортира до София жена, пострадала при тежка катастрофа

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Медицински хеликоптер. СНИМКА: ЦСМПВ

 Медицински хеликоптер транспортира пациентка от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Петка" във Видин към столично лечебно заведение. Това каза д-р Вилхелм Елисеев, началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) в болницата, предаде БТА.

Пациентката е на 42 години, приета във видинската болница преди около две седмици след пътнотранспортно произшествие край град Димово, допълни той.

Поради необходимостта от продължаващо лечение е взето решение за спешното ѝ транспортиране с медицински хеликоптер до гръдна хирургия в болница в София, каза в заключение д-р Елисеев.

Медицински хеликоптер. СНИМКА: ЦСМПВ

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