Работна среща в Русе между кмета Пенчо Милков и ръководството на Федерацията по волейбол

Развитието на волейбола в Русе обсъдиха днес на среща в Кръгла зала в Община Русе кметът Пенчо Милков, председателят на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол Любо Ганев, административният директор на Българската федерация по волейбол Станислав Николов, и координаторът на националните отбори по волейбол Николай Иванов. В разговорите се включиха заместник-кметът Борислав Рачев, директорът на дирекция „Младежки дейности и спорт" Огнян Стефанов, директорът на ОП „Спортни имоти" Лачезар Иванов, директорът на УСШ – Русе Мая Петрова, представителите на ВК „Дунав" Валери Андреев и Красимир Миронов, на ВК „Любо Ганев – Автосвят'' Сашо Тодоров и Христо Кирев, както и други изявени деятели на волейбола. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Кметът припомни, че волейболът в Русе е традиция, която се предава от поколение на поколение. „В резултат на постоянните усилия днес имаме два клуба на най-високо ниво – мъжкият отбор на ВК „Дунав", и женският отбор на ВК „Любо Ганев – Автосвят". И това се случва, когато градът стои зад своите отбори. Община Русе предоставя залите и осигурява условията за тренировки и за домакински мачове, защото вярва, че ако искаш резултати, трябва първо да дадеш възможност. Благодаря на всеки, който е вложил труда си в този спорт, защото вие сте причината да имаме такива успехи", заяви Милков.

Легендата Любо Ганев, който е направил първите си волейболни стъпки в комплекс „Ялта", поздрави местната администрация за подкрепата към клубовете и приветства треньорите, че не се предават и продължават да възпитават шампиони. „Искам да подчертая нещо, което е важно за цялата ни федерация - клубовете от Русе не спират до участието в лигата. Те изграждат състезатели, които после намират място и в националните отбори. Това е принос, за който сме искрено благодарни", сподели Ганев.

Според Николов Русе доказва, че волейболът в България се гради не само в столицата. Той коментира, че за всички е очевидно как в Русе се работи изключително професионално и с дългосрочна визия за развитието на мъжкия и женския волейбол. „Впечатлен съм от волята и желанието на кмета Милков да разрешава текущите въпроси така, че спортните зали да продължават да бъдат привлекателни място за деца и младежи", каза Николов.

Пенчо Милков подчерта, че още две нови помещения ще могат да се ползват от любителите на спорта – новият физкултурен салон в ОУ „Н. Обретенов" и спортната зала в СУ „В. Левски". Присъстващите се обединиха около тезата, че общата цел сега е да се откриват най-добрите таланти и да им се дава среда, в която да растат и да се развиват.