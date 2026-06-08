Съдът спря делото срещу заповедта за премахване на оградата в Баба Алино

Административният съд във Варна остави без движение делото, образувано по жалба на дружеството „ВилАпарт Арканум" ООД срещу заповедта на Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Варна за премахване на ограда в горска територия в местността Баба Алино.

Производството е по административно дело, свързано с една от първите принудителни мерки, предприети от държавата по казуса с мащабното строителство в района.

Със заповед на директора на РДГ – Варна от 27 май тази година бяха спрени дейностите по ограждане на посочени горски територии до отстраняване на констатираното нарушение. На дружеството е разпоредено и да премахне изграденото ограждение в срок от 10 дни.

В жалбата си инвеститорът оспорва законността на административния акт и твърди, че при издаването му са допуснати процесуални нарушения, както и неправилно приложение на материалния закон.

След проверка на документите обаче съдът е установил нередовности в жалбата и е дал срок на дружеството да ги отстрани. До изпълнението на тези указания производството остава без движение.

От съда предупреждават, че ако нередовностите не бъдат отстранени в определения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Делото е част от поредицата съдебни и административни процедури около случая „Баба Алино", където през последните седмици институциите започнаха проверки за незаконно строителство, ограждане на горски територии и статута на редица имоти. Междувременно държавата вече пристъпи към премахване на близо километрово ограждение в района, което според горските власти е изградено в нарушение на Закона за горите.