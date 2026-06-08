Полицията влезе във ВиК – Кърджали заради щета от над 40 000 евро

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Екип на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОДМВР – Кърджали е започнал проверка във „В и К" ООД – Кърджали заради несъбрани парични вземания от дружества-длъжници, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Според първоначалните данни е установено, че вследствие на бездействие на длъжностно лице на водоснабдителното дружество е нанесена щета в размер на над 40 000 евро.

В рамките на проверката са били снети обяснения от управителя на дружеството Славчо Славков, като придвижването му е било ограничено за времето, в което е бил разпитван.

Разследващите продължават проверките на строителни и други фирми с неплатени задължения към ВиК – Кърджали за период от около три години назад. Установени са и вземания, които междувременно са погасени по давност.

Работата по случая е за престъпление по чл. 219 от Наказателния кодекс, който предвижда наказателна отговорност за длъжностно лице, неположило достатъчно грижи при управлението на поверено имущество, от което са произтекли значителни щети.

След приключване на проверката събраните материали ще бъдат изпратени в прокуратурата за преценка и предприемане на последващи действия.