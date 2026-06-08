В рамките на тазгодишното издание на кампанията #PlantHealth4Life Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), която е националният партньор за България, проведе лекция и дискусия със студенти и преподаватели, посветена на значението на растителното здраве за околната среда, биоразнообразието, устойчивото земеделие и безопасността на храните. Събитието бе осъществено с любезното съдействие и организация на Лесотехническия университет.

По време на срещата участниците научиха повече за рисковете от разпространението на вредители и болести по растенията, както и за ролята на всеки от нас за превенцията и опазването на нашите селскостопански култури, гори и околна среда. Лекцията беше водена от Румяна Кръстева, главен експерт по растително здраве в БАБХ.

Темата постави акцент върху основните цели на #PlantHealth4Life – кампания на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), Европейската комисия и партньори от 33 държави – осъзнато поведение на всеки човек по отношение на растителното здраве.

Кампанията е насочена към няколко основни аудитории – млади хора, пътешественици, любители градинари и съзнателни родители, като насърчава отговорно поведение при пътуване, покупка и отглеждане на растения. Основното послание на инициативата е, че всеки може да допринесе за опазването на растителното здраве чрез малки ежедневни действия.

По време на срещата освен някои основни понятия от европейските и международни правила в областта на растителното здраве, бяха представени и любопитни примери за рисковете пред растенията, начините за разпространение на вредители и болести, както и добри практики за отговорно поведение – при пътуване, покупка и отглеждане на растения.

Събитието е част от поредицата образователни инициативи, реализирани в рамките на #PlantHealth4Life с цел да повишат информираността сред обществото относно значението на растителното здраве за нашия живот.

Повече информация и материали за кампанията ще намерите на сайта