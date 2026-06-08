Иван Демерджиев: 4 държави дават книжки като в случая с гонката, набелязали сме мерки

Това са Кипър, Чехия, Гърция и Великобритания

4 държави дават книжки като обстоятелства, подобни на тези, при които Васко Филипов и Траян Филипов са взели свидетелства за правоуправление в Чехия. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Двамата си спретнаха гонка в петък в София, Васко се заби в автобус на ул. "Челопешко шосе". Загинаха четирима души.

Демерджиев награди рпожарникарите, спасявали хора от тежката катастрофата на „Челопешко шосе" в София. Това са началникът на 8-а пожарна в София Камен Петров и огнеборците Благой Благоев, Петко Върбин, Данаил Влахов и Тодор Йорданов." За разлика от други, които го правят само на думи, тези служители рискуват собственото си здраве, не защото са задължени по силата на някакво обстоятелство, а защото го чувстват за дълг. Те са реагирали преди да има сигнал, каза Демерджиев, като вероятно визираше оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев.

Проверени са книжките на участниците в катастрофата, и не само. Чехия, Кипър, Гърция и Великобритания издават свидетелства по този начин. Ние работим по 2 направления - да идентифицираме шофьорите с такива книжки и да вземат мерки как карат, както и доколкото можем, да затегнем режима чрез промяна на законодателството на ниво ЕС, каза Демерджиев.