Демерджиев: Желая успех на Кандев в политическата кариера

Не само, че никой не е пречил на бившия и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев, в нито една секунда не е усещал нищо друго освен подкрепа в работата си. Това заяви на брифинг в МВР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той допълни, че не е имал намерение и съмнение в Кандев, както и повод да му иска оставката.

Демерждиев каза още, че преди по-малко от час Георги Кандев го е изненадал с решението си да напусне поста.

"Той ми изложи мотиви от изцяло личен характер. Мъжете трябва да говорят в очите високо, и ако нещо трябваше да каже, трябваше да го каже на мен в очите, а не да четем постове", каза министърът.

Демерджиев му пожела успех, включително в бъдещата политическата кариера. И посочи, че сутринта Кандев е бил на оперативка и там не е казал нищо за намерение за оставка. Демерджиев ще я приеме, в момента няма предложение за главен секретар.

Самият Кандев бе сградата на МВР. Фотографи го снимаха, но въпреки виковете на журналист, той не слезе при тях, нито на самото награждаване на пожарникарите, които спасявали хора от тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София.

Георги Кандев Снимка: Йордан Симеонов Георги Кандев Снимка: Йордан Симеонов

По-рано днес и.ф. главният секретар на МВР Георги Кандев обяви с пост във фейсбук, че напуска МВР.