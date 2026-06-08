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Колекционери изложиха редки кристали в Мадан, смолянчанка спечели 46-килограмово съкровище

Валентин Хаджиев

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На събитието пристигнаха експерти и любители от България, Китай, Унгария, Чехия, Италия, Гърция и Великобритания.

Колекционери изложиха редки кристали и искрящи камъни в Мадан по време на традиционните вече „Дни на маданския кристал". На събитието пристигнаха експерти и любители от България, Китай, Унгария, Чехия, Италия, Гърция и Великобритания.

Изложението представи 21 щанда, повечето от които на местни пазители на земните богатства. Ася Миланова, уредник в Кристалната зала, отбеляза, че нарастващият брой участници е ясен знак за засиления интерес към уникалните минерали на региона.

Голямата изненада на тазгодишното издание беше томбола, в която се включиха над 700 посетители. Всички те се състезаваха за голямата награда – впечатляваща 46-килограмова аметистова геода. Огромният виолетов кристал беше спечелен от Мария Боготлиева от Смолян, служител в общинската администрация.

Дългогодишни колекционери като Шукри Сираков, чиято страст започва преди близо три десетилетия в рудниците на ГОРУБСО, показаха редки екземпляри, сред които хелвин – минерал, който досега не е бил откриван в района. Тони Тодоров, с 40-годишен опит в колекционирането, впечатли публиката с изключително редки аметисти и родохрозити.

Сред бижутата в колекцията на Неджми Еминев беше галенит, „кацнал" върху кварц, открит в рудник „9 септември". Богатството на маданските недра е огромно и включва над 10 вида минерали, сред които калцит, халцедон, сфалерит и селенит. Вниманието привлече и жълт планински кристал, чийто цвят се дължи на железен оксид.

Въпреки че нямат инвестиционна стойност като златото и диамантите, формата, цветовете и наличието на определени химически елементи ги правят изключително ценни за техните притежатели. Някои по-редки минерали струват до 2-3 хил. евро къса.

В зависимост от дълбочината, от която са извадени, както и от химичния им състав, се определя и тяхната цена. Най-ценени са екземплярите, оцветени в зелено и розово, а всеки допълнителен орнамент или интересна кристална форма увеличава стойността им.

Общо 21 колекционери изложиха редките си кристали в центъра на Мадан.
Общо 21 колекционери изложиха редките си кристали в центъра на Мадан.

На събитието пристигнаха експерти и любители от България, Китай, Унгария, Чехия, Италия, Гърция и Великобритания.
Общо 21 колекционери изложиха редките си кристали в центъра на Мадан.
Мария Боготлиева спечели от томбола 46-килограмова аметистова геода
Въпреки че нямат инвестиционна стойност са скъпи за притежателите си.
На събитието пристигнаха експерти и любители от България, Китай, Унгария, Чехия, Италия, Гърция и Великобритания.
Общо 21 колекционери изложиха редките си кристали в центъра на Мадан.
Мария Боготлиева спечели от томбола 46-килограмова аметистова геода
Въпреки че нямат инвестиционна стойност са скъпи за притежателите си.
На събитието пристигнаха експерти и любители от България, Китай, Унгария, Чехия, Италия, Гърция и Великобритания.
Общо 21 колекционери изложиха редките си кристали в центъра на Мадан.
Мария Боготлиева спечели от томбола 46-килограмова аметистова геода
Въпреки че нямат инвестиционна стойност са скъпи за притежателите си.

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