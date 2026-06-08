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За ден 36 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 5 - за наркотици

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Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

В рамките на изминалия ден са установени общо 36 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 17 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 19 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 5, 4 са отказали тестване, съобщиха от МВР.

15787 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17623 водачи и пътници. Съставени са 4506 фиша и 423 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

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