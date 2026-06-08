Бедственото положение в село Тича е отменено

Десетки семейства остават без най-необходимото

Кметът на община Котел Коста Каранашев отмени обявеното след опустошителното наводнение в четвъртък бедствено положение в село Тича, съобщиха от пресцентъра на общината. Въпреки това ситуацията в населеното място остава тежка, а десетки семейства продължават да се нуждаят от подкрепа.

Община Котел продължава активната си работа по преодоляване на последствията от бедствието и подготовката на конкретни мерки за подпомагане на пострадалите домакинства и възстановяване на засегнатата инфраструктура.

В рамките на днешния ден ще бъде обявено свикването на извънредно заседание на общинския съвет в Котел, на което утре, вторник, ще бъдат обсъдени възможностите за допълнителна подкрепа на жителите на селото и необходимите действия за възстановяване на щетите, причинени от наводнението.

Кметът Коста Каранашев заяви, че общината остава ангажирана с подкрепата за хората в Тича и ще продължи да работи в тясно сътрудничество с държавните институции за осигуряване на необходимите средства и ресурси. Предстои да бъде поискано и спешно държавно финансиране за възстановяване на засегнатата инфраструктура, включително за укрепване на компрометирани участъци и възстановяване на разрушени съоръжения.

Успоредно с това продължават дейностите по разчистване на засегнатите райони. На терен работят общински служители от дирекция „Социални и хуманитарни дейности" и доброволци, които оказват съдействие на местните жители. Ежедневно се осигуряват храна и продукти от първа необходимост за пострадалите семейства и за екипите, ангажирани с възстановителните дейности.

Община Котел изразява искрена благодарност към всички институции, доброволци, дарители и граждани, които оказват помощ в този труден момент. Благодарение на общите усилия процесът по възстановяване напредва и създава условия за по-бързото завръщане на засегнатите семейства към обичайния им ритъм на живот.

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