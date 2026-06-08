Задържаха 20-годишен за среднощен дрифт на ключово кръстовище в Пловдив

Преминал с високи обороти и превъртане на гуми между бул. „Васил Априлов" и ул. „Любен Каравелов"

Пътни полицаи задържаха млад водач, дрифтирал с автомобила си в зоната на ключово кръстовище в Пловдив, съобщават от МВР. Минути след полунощ днес автопатрул забелязал БМВ да преминава с високи обороти и превъртане на гуми между бул. „Васил Априлов" и ул. „Любен Каравелов". С включена светлинна и звукова сигнализация униформените веднага последвали колата и на ул. „Руски" тя била спряна.

Оказало се, че зад волана е младеж на 20 години. Пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Със заповед по ЗМВР той е отведен за едно денонощие във Второ РУ. Материалите по образуваното досъдебно производство за пътно хулиганство са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив.