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Задържаха 20-годишен за среднощен дрифт на ключово кръстовище в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Преминал с високи обороти и превъртане на гуми между бул. „Васил Априлов" и ул. „Любен Каравелов"

Пътни полицаи задържаха млад водач, дрифтирал с автомобила си в зоната на ключово кръстовище в Пловдив, съобщават от МВР. Минути след полунощ днес автопатрул забелязал БМВ да преминава с високи обороти и превъртане на гуми между бул. „Васил Априлов" и ул. „Любен Каравелов". С включена светлинна и звукова сигнализация униформените веднага последвали колата и на ул. „Руски" тя била спряна.

Оказало се, че зад волана е младеж на 20 години. Пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Със заповед по ЗМВР той е отведен за едно денонощие във Второ РУ. Материалите по образуваното досъдебно производство за пътно хулиганство са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив.

Полиция

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