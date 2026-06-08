Красимир Вълчев: Нулирането на сметките на държавните училища е прибързана и прекомерна мярка

Нулирането на сметките на държавните училища е прибързана и прекомерна мярка за преодоляване на ликвидните проблеми, пред които е изправена държавната хазна. Това написа бившият министър на образованието от кабинета на Росен Желязков Красимир Вълчев във фейсбук.

Позицията му идва, след като неизразходваните към 3 юни средства по сметките на държавните училища бяха временно изтеглени по разпореждане на Министерството на финансите и Министерството на образованието. Мярката е свързана с необходимостта от по-ефективно управление на публичните разходи до приемането на държавния бюджет за 2026 г.

Ето какво гласи целият пост на Вълчев:

Запознат съм с бюджетната ситуация и работата на администрацията на Министерството на финансите (МФ) и затова си позволявам да напиша този пост.

Нулирането на сметките на държавните училища е прибързана и прекомерна мярка за преодоляване на ликвидните проблеми, пред които е изправена държавната хазна. Разбирам мотивите на МФ (няма годишен закон за бюджета и лимит за поемане на дълг), но не смятам, че този месец ситуацията е толкова драматична, че да се стига до изземване на средствата и на училищата.

Същественият ликвиден проблем ще е следващия месец, докогато трябва да бъде прието решението за осигуряване на допълнителен дълг, което МС внесе и предстои да бъде разгледано през следващите дни. Отделно, правителството трябва час по-скоро да внесе проект на държавен бюджет. Днес се навършава точно един месец (31 дни) от встъпването на правителството на Румен Радев в длъжност, а такъв липсва. Това нямаше да е притеснително, ако не се очертаваха проблеми с нормалното функциониране на системите след 30 юни. Работил съм в Министерство на финансите и знам, че ако има политическа визия и се мобилизират усилия на администрацията, бюджет може да се изготви и за 15 дни. Работили сме събота и неделя и вечер, когато се е налагало.

Знам и че администрацията е склонна да си осигурява комфорт и да действа механично. За сметка на десетки хиляди хора надолу по институциите. Но затова пък има политическо ръководство, което да я коригира.

И това смятам, че прави МФ в случая - презастрахова се, като създава риск за нормалното изпълнение на редица училищни дейности - всички национални програми и европейски проекти, дейности по интереси, хранене, транспорт на учениците, стипендии. В стотици училища се изпълняват проекти за ремонт и строеж на физкултурни салони, спортни площадки и класни стаи, които ще се отложат. Училищата ще плащат санкции и неустойки за забава, които бюджетът няма да им възстанови. Създава се и неравнопоставеност между държавни и общински училища.

Затова призоваваме вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев да разпореди незабавно възстановяване на средствата по бюджетите на държавните училища.

Пак казвам, разбираме мотивите, но поне през юни едно такова решение не е оправдано. Няма да коментирам кой е виновен за ликвидните проблеми, но съм длъжен да напомня, че в края на миналата година ние от ГЕРБ-СДС поискахме 10 дни толеранс, за да бъде приет годишен закон за бюджет за 2026 година. Ако днес имаше такъв, нямаше да се налага да обсъждаме нулиране на сметките на училищата.

По данни на Министерството на образованието решението засяга около 300 държавни училища, което е под 15% от всички училища в страната. От ведомството подчертават, че мярката е временна и че месечните лимити за разходи ще продължат да се превеждат както досега, така че институциите да не останат без текущо финансиране.

Въпреки това директори на училища предупреждават, че липсата на налични средства по сметките им може да затрудни разплащанията по различни дейности.

От МОН уверяват, че няма да има месец без финансово обезпечение за образователните институции и че след приемането на държавния бюджет ситуацията ще бъде нормализирана.