Тошо Куката напръска с лютив спрей двама мъже пред Първо районно след спор в заведение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пловдивският инфлуенсър се държал провокативно, псувал и обиждал клиенти от друга маса

Тодор Чалъков, познат в интернет като Тошо Куката, е бил задържан за хулигански прояви в събота пред Първо районно в Пловдив, съобщиха от МВР.

Малко след 23,30 часа в събота, пред двора на полицейското управление 37-годишният инфлуенсър спрял лекия си автомобил "БМВ" и се втурнал към входа на полицейската сграда. Същевременно след мъжа тичешком пристигнали други двама, срещу които той започнал да пръска с лютив спрей. Тогава се намесили и униформените от Първо районно и прекратили конфликта.

При предприетата проверка станало ясно, че мъжете преследват Тошо Куката от близко питейно заведение с намерение да изяснят причината за провокативното му поведение към тях. Според предварителната информация, без да има някакъв повод 37-годишният многократно отправил обидни и нецензурни изрази към клиентите от другата маса.

Той е задържан за срок от 24 часа.