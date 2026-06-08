Продължава миенето на улици в центъра на София

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На 9 юни дейностите продължават в район „Триадица" – център

Столичната община продължава поетапното миене по карета в централната градска част на София като част от регулярните дейности за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда през летния сезон. Дейностите се извършват по възлагане на Столичния инспекторат и включват цялостно измиване на улични платна, тротоари, алеи, пътни знаци и прилежащи пространства. Това съобщиха от Столичната община.

След първото каре, обработено в район „Триадица" - център, на 9 юни миенето продължава в участъка между ул. „Позитано", бул. „Витоша", ул. „Алабин" и бул. „Христо Ботев", както и в карето между бул. „Христо Ботев", бул. „Витоша", ул. „Алабин" и ул. „Солунска".

Миенето по карета позволява цялостно и качествено почистване на пространства, които в ежедневни условия често остават трудно достъпни заради паркирани автомобили. Освен уличните платна се измиват тротоарите, пътните знаци, алеите и споделените пространства из града.

Дейностите имат пряка полза за гражданите – ограничават натрупването на замърсявания, намаляват запрашаването в натоварените градски зони и допринасят за по-добро качество на въздуха през летните месеци. Миенето на споделените пространства подобрява както чистотата, така и цялостния облик на градската среда в районите с интензивно движение и човекопоток.

След приключване на дейностите в район „Триадица", поетапното миене по карета ще продължи в район „Възраждане", съгласно следния график:

10 юни: каре между бул. „Ген. Скобелев", бул. „Христо Ботев", ул. „Позитано" и бул. „Тодор Александров";

каре между бул. „Мария Луиза", бул. „Христо Ботев", ул. „Позитано" и бул. „Тодор Александров".

11 юни: каре между ул. „Опълченска", ул. „Отец Паисий", ул. „Цар Симеон" и бул. „Тодор Александров".

12 юни: каре между ул. „Отец Паисий", бул. „Христо Ботев", ул. „Цар Симеон" и бул. „Тодор Александров".

13 юни: каре между ул. „Цар Самуил", бул. „Христо Ботев", ул. „Цар Симеон" и бул. „Тодор Александров";

каре между ул. „Цар Самуил", бул. „Мария Луиза", ул. „Цар Симеон" и бул. „Тодор Александров";

14 юни: каре между ул. „Опълченска", ул. „Отец Паисий", ул. „Цар Симеон" и бул. „Сливница";

каре между бул. „Христо Ботев", ул. „Отец Паисий", ул. „Цар Симеон" и бул. „Сливница".

За да се осигури цялостно и качествено измиване на уличните платна, тротоарите, пътните знаци, алеите и споделените пространства, в дните, определени за миене, в часовия диапазон от 7:30 ч. до 16:30 ч. се забранява движението, престоят и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре. За времето на дейностите ще бъдат закрити и отделни участъци от зоните за платено паркиране – „синя" и „зелена" зона, както и местата, които са „служебен абонамент".

Останалите в участъка автомобили ще бъдат принудително преместени на свободни места в съседни улици, като информация за местонахождението им може да бъде получена на телефон 0700 13 233.

Уведомления за предстоящото миене се поставят предварително на жилищните сгради в съответните участъци, а актуален график може да бъде намерен на сайта на Столичния инспекторат в секция „Миене и графици".

Столичният инспекторат призовава собствениците на автомобили своевременно да ги преместват в участъците, за които е обявен график, за да може дейностите да бъдат извършени в пълен обем и с необходимото качество.