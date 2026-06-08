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Постоянен арест за столичанин, хванат с три вида дрога в колата във Велико Търново

Дима Максимова

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Окръжна прокуратура-Велико Търново ръководи разследване за държане на наркотични вещества с цел разпространение - престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 4 от НК., съобщиха от обвинението.

Досъдебното производство е започнато от ОДМВР – Велико Търново на 4 юни. При извършено в областния град претърсване в управляван от 25-годишен мъж от гр. София лек автомобил, са намерени и иззети 320 грама марихуана, както и различни количества амфетамин и кокаин.

След доклад на материалите и преценка на събраните доказателства от страна на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Велико Търново, дилърът е привлечено в качеството на обвиняем за държане на наркотични вещества без надлежно разрешително и с цел разпространение.

Прокуратурата е разпоредила обвиняемият да бъде задържан за срок до 72 часа и е внесла в Окръжен съд – Велико Търново искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него, което е уважено и е постановен постоянния му арест.

Действията по разследването продължават под наблюдението на ОП - Велико Търново.

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